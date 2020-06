Sanremo: dopo tre mesi di chiusura il Casinò riaprirà il 16 giugno, l'annuncio ufficiale del Presidente della Regione

Il Casinò di Sanremo riaprirà il 16 giugno. Dopo l'anticipazione del nostro gionrale è arrivata la conferma del Presidente della Regione. Finalmente è stato quindi dato il via libera dal Governo all’apertura dei Casinò e delle sale da gioco in genere, appunto dalla metà di giugno.

Finalmente, potremmo dire, dopo il via libera a bar e ristoranti e in pratica a tutte le attività compresi i mercati ambulanti, anche il Casinò di Sanremo potrà riaprire. Stiamo ovviamente parlando delle sale da gioco anche perché la Elior, società che gestisce il servizio di bar e ristorazione, aveva confermato da tempo che avrebbe riaperto solo in corrispondenza delle sale.

In attesa di quello che sarà il primo weekend di apertura delle regioni e con la possibilità di arrivo nella nostra provincia dei turisti, finalmente una buona notizia per l’azzardo matuziano che potrà quindi riprendere l’attività dopo oltre tre mesi di chiusura. Il Casinò, tra l’altro, è stata la prima azienda locale che si è attrezzata con i termoscanner e con tutti i presidi necessari per rispettare le normative anti Covid-19.

Sembra tra l'altro che, dalla Regione, il presidente Toti abbia fatto i complimenti alle linee guida intraprese dal Casinò, che dovrebbero essere prese a modello anche per altre aziende.