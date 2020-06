Ventimiglia: sabato prossimo riaprono i Giardini Botanici Hanbury a La Mortola, ecco come poterli visitare

Il 13 giugno riaprono i giardini Hanbury di Ventimiglia tutti i giorni dalle 9.30 alle 18, con ultimo ingresso alle ore 17 e dal 16 giugno si osserverà l’orario estivo: sempre tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 19, ultimo ingresso ore 18.

"L’ingresso alla biglietteria si spiegano dagli Hanbury - sarà consentito ad una persona alla volta che dovrà necessariamente indossare la mascherina, come previsto nei luoghi pubblici al chiuso. Si fa eccezione per i minori che potranno entrare insieme ad un genitore. I visitatori entreranno dal tornello e usciranno dalla scalinata centrale.

Come previsto dal DPCM, vi chiediamo di mantenere la distanza di almeno un metro all’interno del parco sia dal personale che da altri visitatori. Al fine di garantire la vostra sicurezza e quella dello Staff, il merchandising sarà visionabile solo su richiesta grazie ad un nostro operatore che vi fornirà i guanti nel caso ne foste sprovvisti.

L’accesso alla fruizione del punto di ristoro sarà consentito solo con servizio al tavolo. Rimane sospeso il servizio di audio guida. E’ possibile prenotare visite guidate per gruppi composti da 20 persone”.