Turismo, da oggi si può viaggiare in Italia: "Giugno vivrà di last minute, poi da luglio la vera ripartenza"

Un'analisi della ripartenza turistica, tra aspettative e problemi, è stata effettuata ieri in occasione della puntata serale di '2 ciapetti con Federico'. Da oggi infatti è nuovamente libera la circolazione in Italia, così come l'ingresso dei flussi provenienti dalla Francia. In trasmissione ne hanno parlato l'assessore regionale al turismo Gianni Berrino e due operatori economici: Tommaso Ventimiglia (Ristorante La Pignese - Sanremo) e Davide Sattanino (Hotel Parigi - Bordighera).

"Finalmente ci siamo - ha esordito l'assessore Gianni Berrino - è dall'8 marzo che aspettiamo questo momento, sia perché significa che l'emergenza sanitaria si è molto alleviata sia perché si può tornare a lavorare giocandoci le nostre carte con le regioni italiane e con la vicina Francia".

"Secondo le previsioni nei mesi di luglio e agosto lavoreremo quasi come le stagioni passate - ha detto Davide Sattanino - giugno sarà invece un punto di domanda e vivrà probabilmente di last minute. Settembre è invece sempre stato il mese degli stranieri provenienti dal nord Europa, soprattutto tedeschi, austriaci e svizzeri, che quest'anno purtroppo mancheranno completamente. Questa tipologia di clientela la rivedremo ad aprile e maggio del prossimo anno".

"Bisogna poi vedere cosa accadrà in Russia - ha aggiunto Tommaso Ventimiglia - che sembra essere un Paese ancora in difficoltà a livello di pandemia".

"Sui turisti russi comunque non diffido - ha concluso Berrino - come Regione abbiamo infatti deciso di promuovere la Liguria anche a Mosca e San Pietroburgo".

Infine gli ospiti hanno lanciato un messaggio rivolto a tutti i turisti che sceglieranno la riviera per le proprie vacanze.

