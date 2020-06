Parte il Centro Estivo ASD Insieme Sanremo presso la scuola elementare ‘Italo Calvino’

L'ASD Insieme Sanremo organizza, come ogni anno, la scuola estiva per bambini e ragazzi, quest'anno dai 3 anni ai 13 anni, che avrà luogo presso la scuola elementare ‘Italo Calvino’ in via Volta a Sanremo.



Il Centro Estivo avrà inizio da lunedì 8 giugno, dalle 8.30 alle 17.00, con il servizio di Pre-Scuola per chi ne avesse bisogno. Un anno particolare questo, le linee guida da seguire sono molto rigide, ma forse, proprio per questo motivo, si riuscirà a far rilassare e divertire i bambini, da mesi costretti ad un isolamento forzato e innaturale, senza però perdere di vista la sicurezza e la prevenzione rispetto al contagio da Covid 19. A questo proposito, al momento dell'iscrizione, stiamo rilasciando alle famiglie un opuscolo descrittivo circa il protocollo che seguiremo durante tutta la giornata. Quest'anno si farà la didattica al mattino, un opportunità questa per riprendere degli argomenti affrontati dai bimbi solo in modalità online,mentre per i bimbi dell'ultimo anno della materna un occasione per "lavorare" sul pre-grafismo, per prendere contatto con ciò che li attende a settembre, con l'ingresso alla prima elementare.



Tra le attività proposte nel Centro Estivo ci saranno sicuramente per i più piccini le sedute di Psicomotricità con Elisa Moscardi, Psicomotricista qualificata che tutto l'anno svolge la sua attività all'interno dell'Associazione asd Insieme Sanremo, l'obiettivo sarà quello di recuperare una relazione interrotta bruscamente non elaborata da molti bimbi.





Giornata tipo:

- 8.30-9.30 Accoglienza

- 9.30-10,00 Organizzazione nelle classi per le attività didattiche

- 10.00-12.00 attività didattiche (compiti e approfondimenti delle materie/pre-grafismo per i bimbi che dovranno iniziare la prima elementare)

- 12.30-13.30 Pranzo

- 13.30-16.00 Nanna per i piccolini e poi attività

- 13.30-16.00 Martial Theatre -Educazione Psicomotoria, Ginnastica, laboratori di lingue, Baby Dance e molto altro....

- 16.00-16.30 Merenda

- 16.30-17.00 Uscita

Per iscrizioni o per ulteriori informazioni telefonare al: 3393351687 oppure direttamente in sede, in via Volta 17 a Sanremo, via mail a info@centroasdinsieme.it

L'Iscrizione è obbligatoria ed i documenti necessari sono:

- carta d'identità (del bambino e di un genitore)

- codice fiscale (del bambino e di un genitore)

- certificato medico di sana e robusta costituzione