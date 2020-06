Ventimiglia: ancora lunghe code al confine con la Francia, questa mattina un'ora di attesa per i frontalieri (Foto e Video)

Nuove proteste, questa mattina per i lavoratori frontalieri che hanno dovuto sopportare code fino ad un’ora per entrare in territorio francese, a causa dei controlli messi in atto dalla polizia transalpina al confine tra Ventimiglia e Mentone.

“Ho chiesto e richiesto di far aprire Ponte San Luigi – ha detto Roberto Parodi, segretario del sindacato Frontalieri – ed oggi abbiamo registrato le forti lamentele dei lavoratori che, purtroppo, anche oggi sono arrivati in ritardo con gravi problemi per tutti. Le prime code si sono sviluppate intorno alle 7 ma sono proseguite per buona parte della prima mattinata”.

Già nelle scorse settimane i lavoratori frontalieri avevano lamentato una situazione identica e, più volte era stato chiesto alle autorità francesi di aprire il confine di San Luigi, chiuso ormai da settimane. Nei prossimi giorni le sigle sindacali legate agli italiani che lavorano in Francia e nel Principato di Monaco torneranno sicuramente a farsi sentire, per risolvere il problema.