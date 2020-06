Toti: "Festeggiamo la Repubblica nel cantiere del teatro nazionale per celebrare la ripartenza del Paese"

“È un bel modo di festeggiare la Festa della Repubblica qui nel Teatro Nazionale, guardando il palco sembra di vedere un cantiere che speriamo torni presto a riempirsi di gente, allo stesso modo in cui anche il Paese ci auguriamo riparta al più presto. Ed è doveroso qui e oggi ringraziare prima di tutto chi ha permesso di ripartire: medici e infermieri che hanno continuato a far vivere il Paese”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della Festa del 2 giugno al Teatro Nazionale di Genova, un evento a porte chiuse organizzato dall’Istituto Storico della Resistenza della Liguria insieme a Regione Liguria, Comune di Genova e Teatro Carlo Felice.

“Questo è un cantiere dove si inizia a lavorare dopo un periodo di buio – ha aggiunto il presidente di Regione Liguria – ed è bello festeggiare nel cantiere dello spettacolo. Il fatto che siamo in un teatro e siamo all’interno di uno spettacolo che sembra un cantiere vuol dire che la Repubblica è un cantiere in continuo divenire: perché libertà, cultura, civiltà non sono cose che si fermano, ma vanno elaborate, nutrite, cambiate. Non è un caso che proprio in due teatri si sono celebrate due date importanti e connesse tra loro: il 25 aprile e, oggi, la festa della Repubblica. Due date collegate perché se non ci fosse stato il 25 aprile non ci sarebbe stato il due giugno. Qui in questo luogo- ha concluso Toti - si nutre un pezzo della creatività della Repubblica, e oggi coltiviamo la speranza di venire di nuovo qui al Teatro Nazionale a partire dal 15 giugno. Per questo voglio fare gli auguri a tutti di buon compleanno, il compleanno della Repubblica e di ogni cittadino che la compone”.