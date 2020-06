Molini di Triora: la frazione di Glori 'The place to Be' ha vinto il premio nazionale 'Voler bene all'Italia'

Importante riconoscimento per Glori, la frazione di Molini di Triora che, dopo il ‘ripopolamento’ con alcuni giovani che hanno riscoperto il piacere di vivere in montagna, sta ottenendo da tempo interessanti riscontri.

‘The place to Be’, ovvero il luogo dove vivere, come è stata ribattezzata la frazione di Glori ha vinto il premio Nazionale ‘Voler bene all'Italia’, come una delle 10 realtà che hanno saputo progettare e strutturarsi in modo resiliente per far fronte a situazioni estreme come quella dell'emergenza sanitaria di quest'anno.

I residenti di ‘Glori: the placet o Be’ hanno ringraziato il circolo ‘Valle Argentina’ di Legambiente ed il Comune di Molini di Triora, da cui è stato consegnato il premio, direttamente dalle mani del Sindaco, Manuela Sasso.