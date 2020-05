Il coaching e Laura Sergi: come farsi accompagnare per progredire più rapidamente

Il vero significato del coaching come lo conosciamo oggi è apparso in Gran Bretagna nell'800, quando alcuni studenti universitari inglesi utilizzarono questa parola per indicare i tutor migliori, quelli cioè che “portavano gli studenti verso il successo finale dell’anno accademico”.

Successivamente il coach è diventato più comunemente un appellativo da dare ad un allenatore sportivo. Il coaching è stato erroneamente visto come un modo semplice per risolvere un problema. Al contrario, assumere un allenatore all'interno di un'azienda significa attualmente che la struttura sta andando bene, ma che dobbiamo andare avanti. Il fenomenale successo del coaching aziendale che conosciamo oggi è in gran parte dovuto alla ricerca di prestazioni di fronte ai continui cambiamenti nel mercato globalizzato.

Quest'ultimo cambia costantemente e rapidamente, quindi l'interesse nell'assumere un professionista (l'allenatore) sta nel fatto di aiutare a capire meglio. Ad esempio, un Life coach in un'azienda facilita le sinergie tra i membri del team, aumenta la produttività dei dipendenti in modo responsabile, stimola il potenziale personale e professionale dei dipendenti e promuove il benessere in azienda. Sempre più aziende stanno chiedendo la collaborazione di questa figura professionale per migliorare la qualità della vita sul lavoro.

