Terzorio: donati al Comune gli elaborati progettuali per il restauro della chiesetta di San Sebastiano

La chiesetta di San Sebastiano è uno dei più importanti siti storici di Terzorio, da tempo l’Amministrazione Comunale, in qualità di proprietaria della chiesetta, ha in programma di effettuare degli interventi di restauro di cui necessita. Da quest’anno sono stati nuovamente integrati i fondi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04) che finanziano il restauro e gli interventi conservativi dei beni storici e culturali.

Al fine di accelerare i tempi e riuscire a partecipare alla sessione di quest’anno, l’associazione di promozione sociale del paese, Tersö Sêia e Ancöi, impegnata da tempo nella raccolta fondi per i lavori di restauro, ha finanziato e donato al Comune di Terzorio gli elaborati tecnico-progettuali necessari per richiedere l’autorizzazione a procedere, da parte della Soprintendenza della Liguria, e per poter richiedere i finanziamenti messi a disposizione dal Ministero dei Beni Culturali (MIBACT).