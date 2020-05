Sanremo: modifica agli orari e fine delle prenotazioni per il conferimento ai centri di raccolta, riapre Coldirodi

Vengono modificati gli orari di apertura e le modalità di conferimento nei due centri di raccolta di Valle Armea e Coldirodi a Sanremo, per le tipologie non conferibili al normale ed ordinario servizio pubblico di raccolta porta a porta.

Intanto riapre il centro di Monte Ortigara a Coldirodi, da domani ed esclusivamente per le utenze domestiche. Fino a sabato 27 giugno l’apertura sarà trisettimanale e senza prenotazione telefonica, il martedì, giovedì e sabato, dalle 7 alle 11. Da lunedì 29 giugno l’apertura sarà quella con orari classici, ovvero il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle 14.30 alle 18, sempre e solo per le utenze domestiche.

Per quanto riguarda il centro di raccolta di via Quinto Mansuino 5 in Valle Armea, verranno sospese le prenotazioni telefoniche da oggi. Da lunedì 29 giugno l’apertura sarà totale, senza prenotazione nei giorni previsti dall’orario ordinario, che prevede accessi tutte le mattine, da lunedì a sabato per gli utenti domestici e, martedì e giovedì pomeriggio anche per quelli non domestici. Le consegne già prenotate fino a sabato prossimo verranno esaurite nei giorni e negli orari concordati.

Martedì prossimo, invece, nella ‘Festa della Repubblica’, i centri di raccolta resteranno chiusi.

Queste le 'Regole di accesso’ ai centri di raccolta, dettate dall’epidemia Covid-19:

- ogni utente potrà accedere solo se dotato di mascherine (a cura dell’utente)

- sarà necessario attendere il proprio turno di ingresso fuori dal Centro di raccolta, in auto, a motore spento;

- potrà accedere al Centro di raccolta un veicolo per volta (max due persone per veicolo);

- è ammesso l’accesso di conferitori con delega dell’utente TARI che si assume la responsabilità del conferimento;

- in ogni caso è obbligatorio il rispetto delle distanze di sicurezza (almeno un metro) da altre persone;

- in seguito all’accesso seguire le istruzioni impartite dagli operatori del CdR;

- i rifiuti dovranno essere già separati (non sarà ammesso fermarsi a differenziare i rifiuti all’interno del centro);

- le operazioni di scarico del rifiuto sono a cura dell’utente: il personale del centro non è autorizzato a dare il proprio supporto;

- nel caso di più passeggeri sul veicolo si ricorda che sono vigenti disposizioni nazionali in materia che prescrivono l’utilizzo di protezioni individuali e distanze di sicurezza all’interno del veicolo;

- per permettere al maggior numero di utenti di poter accedere ed evitare forme di assembramento e/o lunghe file di veicoli all’esterno del centro di raccolta, chiediamo a tutti di pensare ad un tempo di scarico medio dei propri rifiuti di circa 10 minuti. Questo semplice accorgimento darà la possibilità a tutti i cittadini di consegnare i rifiuti più urgenti e, nello stesso tempo, di gestire le operazioni di carico e scarico in tempi rapidi.

Amaie Energia invita gli utenti alla massima collaborazione e al rispetto delle misure stabilite, affinché tutte le operazioni possano essere svolte in sicurezza e solo se realmente necessarie.

(Sotto gli orari scaricabili)