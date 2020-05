Sanremo: Forza Italia “Lavoro quotidiano a tutela di famiglie e imprese, l'attività consigliare procede in questa direzione”

Intervento del gruppo locale di Forza Italia in merito all'attività svolta in questo periodo sul territorio.

Scrivono da FI: “Anche il gruppo sanremese di Forza Italia lavora quotidianamente per la tutela di famiglie e imprese. A dimostrazione di quanto detto l’attività consigliare procede in questa direzione, analizzando puntualmente le delibere e promuovendo soluzioni a vantaggio dei cittadini con l’aiuto indispensabile dei parlamentari liguri e, in particolare, dei nostri referenti On. Giorgio Mulè, capo dipartimenti Forza Italia e portavoce di Camera e Senato, e del coordinatore regionale Carlo Bagnasco. Un lavoro molto impegnativo che, differentemente dal passato, guarda all’inclusione, al confronto e al dialogo tra tutti i soggetti che formano questa grande squadra, che vanta nuovi ingressi ma anche soggetti con grande esperienza politica e amministrativa”.