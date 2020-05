Quali piscine riapriranno? A Bordighera e Taggia le Amministrazioni stanno parlando con l'azienda ma a Sanremo è stato rescisso il contratto

C’è la speranza di poter riaprire le piscine gestite dalla Sport Management a Sanremo, Bordighera e Taggia per la metà di giugno. Al momento rimane una speranza, visto che la decisione resta strettamente correlata alle disponibilità delle Amministrazioni Comunali a supportare l'azienda in questa delicata ‘Fase 2’.

Attualmente, infatti, i costi di sanificazione degli impianti (a carico del gestore) uniti all'inevitabile diminuzione degli afflussi, dovuta agli ingressi contingentati a causa delle disposizioni di natura sanitaria nell’ottica del contenimento della diffusione del virus Covid-19, non consentirebbero un piano economico sostenibile per l'azienda.

La Sport Management sta parlando telefonicamente e lavorando per concordare, nei Comuni in cui opera, un nuovo piano economico relativo alla gestione degli impianti. L'obiettivo del gruppo resta comunque quello di poter riaprire la parte estiva di alcune strutture a partire dalla metà di giugno, sempre che le Amministrazioni Comunali si rendano disponibili alla collaborazione e al supporto nei confronti dell'azienda, in questa situazione così delicata.

Il problema relativo alla data di giugno è però legata alle disposizioni che, al momento riguardano solo le piscine scoperte. Sanremo, Bordighera e Taggia, invece, sono tutte coperte e, a meno di interventi da parte dei Sindaci e delle Amministrazioni, l’apertura potrebbe slittare a settembre, sempre in attesa delle novità che potrebbero arrivare nei prossimi giorni a livello governativo e regionale.

Per quanto riguarda Taggia, il Comune intende riaprire al più presto e sta ragionando in merito con la società. A Sanremo la situazione sembra più complicata, in quanto la Sport Management ha inviato una lettera al Comune, nella quale sottolinea di voler recedere dal contratto in essere. Palazzo Bellevue ha deciso di rescindere ed avviare l'iter per affidare l'impianto ad un'altra azienda. A Bordighera è previsto un incontro con l'azienda e l'Amministrazione sta attendendo proprio questo tavolo di confronto per valutare tutti gli aspetti operativi per l'apertura della piscina.

La Sport Management, come le altre aziende che gestiscono impianti come quelli presenti nella nostra zona, avranno problemi anche sul piano della gestione degli utenti. Per il rispetto delle disposizioni, infatti, si ipotizza una affluenza inferiore (al momento si parla di tre persone per corsia in luogo delle precedenti dieci) che porterebbe ad un piano economico difficile da attuare.