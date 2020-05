Sanremo: modificato dalla Giunta il quadro economico per realizzare le opere a verde del parco 'Franco Alfano'

Si pensava di inaugurarlo in estate ma l’emergenza Coronavirus ha fatto slittare tutto, compreso il ‘Franco Alfano’, tra auditorium e parco. Nel primo caso si lavora e si spera di farlo trovare pronto, anche se nel rispetto delle normative anti Covid-19 non sarà facile riuscire a proporre spettacoli e concerti.

Per quanto riguarda il parco, invece, sembra ci siano notizie più confortanti, anche dopo la delibera della scorsa settimana, in cui la Giunta ha modificato quadro economico per fare opere a verde pubblico, in modo da aprire il parco. Il costo è di 70mila euro che permetteranno il completamento del parco. Questo arriva dopo il lavoro del primo lotto eseguito ed il secondo che sta finendo.