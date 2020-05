Imperia Golfo Dianese |

Con il progetto 'Decameron 2020' già raccolti 1270 euro per la Protezione Civile. Daniele Siri ne parla a '2 ciapetti con Federico'

Si tratta di un’idea letteraria, nata durante la quarantena per Coronavirus, che raggruppa trentacinque autori. Tramite i canali ufficiali si può vedere in tempo reale la cifra raccolta.

Daniele Siri

Prosegue l'iniziativa "Decameron 2020 - Scrittori alla Finestra". Si tratta di un'idea letteraria nata durante la quarantena per Coronavirus, che raggruppa trentacinque autori in un'antologia scaricabile con offerta libera. Tutti i proventi saranno devoluti alla Protezione Civile nazionale. A parlarne, ospite di '2 ciapetti con Federico', è Daniele Siri, uno degli autori che hanno preso parte al progetto. "E' un progetto curato da Gianmarco Parodi, scrittore sanremese, nato con l'idea di poter fare qualcosa di utile sfruttando la nostra passione - ha spiegato - L'Antologia è stata sviluppata, per ora, in formato digitale. L'intento è quello di devolvere fondi alla Protezione Civile. Il tema del volume è la quarantena per Covid-19, ogni autore ha quindi potuto dare la propria testimonianza. Chi volesse sostenere il progetto, può andare sulla pagina Facebook ufficiale 'Decameron 2020 - Scrittori alla Finestra' dove si trova un link, seguendo le istruzioni a video si può fare una donazione libera per scaricare il formato digitale dell'Antologia. Si può inoltre controllare in tempo reale il denaro raccolto per la beneficenza (attualmente 1.270 euro)".

