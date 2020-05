Il Presidente Giovanni Toti e l’Assessore Marco Scajola hanno inaugurato oggi il Begato Project

Al via oggi un’importante progetto nato dalla volontà di concepire in modo diverso l’edilizia popolare, mettendo al centro l’esigenza del cittadino, che sarà il modello di azioni future.

Oggi a Genova il Presidente Giovanni Toti e l’Assessore Marco Scajola hanno presentato Begato, lo straordinario progetto di riqualificazione del quartiere Diamante. Un’ intervento atteso da anni, che finalmente si realizzerà. Nella prima fase verranno demoliti gli edifici, poi partirà una grande operazione di rigenerazione urbana di tutto il quartiere, la prima nel suo genere a livello nazionale.

“Oggi ha inizio un progetto importante per tutto il territorio ligure, ancora una volta la nostra Regione si pone come 'pioniera' nella realizzazione di progetti importanti che mettono i cittadini e le loro esigenze al centro. Begato Project vuole rappresentare un punto di partenza per iniziative per il rispetto ambientale ed il miglioramento della vivibilità delle nostre città, che è da sempre un obiettivo importante per la Giunta Toti”.