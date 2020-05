Parte domani dal centro di Ventimiglia la staffetta promossa da 'Liguria film commission' che arriverà domenica a La Spezia

Partirà domani alle 8, dal centro di Ventimiglia, una staffetta che arriverà fino a La Spezia percorrendo tutta la regione, organizzata dalla ‘Liguria Film Commission’, fondazione che si occupa di gestire la logistica di progetti audiovisivi su tutto il territorio ligure.

La staffetta è il preludio alla produzione di un video promozionale della regione, che funga da slancio per la riprese dello sviluppo economico e della valorizzazione dello sport come stile di vita sano. La staffetta è organizzata con la collaborazione dell’associazione ‘RunRivieraRun’, che ha creato il progetto-evento ‘La Liguria che riparte. Di corsa’.

Le tratte della staffetta saranno più o meno brevi (5/10 km), a seconda della partecipazione, in quanto si dovranno coprire tutti i 266 km del percorso. Non ci saranno assembramenti e il tutto sarà gestito in base alle normative vigenti in materia di sicurezza sanitaria a seguito del Covid-19.

Verrà girato un video-spot promozionale del progetto e di promozione del territorio, che coglierà tutte le bellezze ed i prodotti della nostra Regione a cura della Genova Liguria Film Commission. Sarà un messaggio sia sportivo che di sviluppo economico: sportivo affinché il runner riacquisti la sua immagine di ‘portatore’ di positività, di benessere, per un'attività motoria e sportiva che fa bene e migliora la qualità della vita. Sviluppo economico perché rappresenterà la volontà della Liguria di ripartire, di guardare al futuro, di correre insieme alle proprie aziende.