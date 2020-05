Desiderate pranzare o cenare in un ambiente di relax e charme nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza? “Le Macine del Confluente” ha un ampio dehors immerso nella natura

Dopo una lunga attesa, dovuta all'emergenza sanitaria, ha finalmente riaperto “Le Macine del Confluente”. Se desiderate gustare piatti squisiti della tradizione nel pieno rispetto del distanziamento interpersonale, il locale dispone di un ampio dehors con tavoli circondati dalla natura in un ambiente fresco e cordiale.

Una dimora di charme in valle Argentina, a metà strada tra il mare e la montagna, luogo incantevole in ogni stagione, che i proprietari, Tiziana e Gigi, hanno creato con tanta passione. Nelle sue sei camere eleganti è possibile soggiornare, immersi nella splendida cornice dell'entroterra ligure nel meraviglioso borgo di Badalucco.

Con l'arrivo anticipato della bella stagione è già possibile pranzare e cenare in giardino avvolti dai profumi della natura. Lo chef Giancarlo Borgo basa la sua cucina sui prodotti del territorio, seguendo la stagionalità, con piatti tradizionali con spunti creativi, presentati sempre con originalità. Il menù degustazione a 35 Euro, cambia ogni mese, comprende gli antipasti, tra gli altri citiamo il brandacujun, stoccafisso cremoso e patate e il cestino di pasta fillo con insalata tiepida di coniglio e porri croccanti.

Nei primi i tagliolini ai cinque cereali, mantecati al verde, pomodori secchi e punte di asparagi freschi in alternativa gli gnocchi con patate di Badalucco all’agnello e menta oppure pesto fresco e vongole. Nei secondi la specialità del ristorante: la tagliata, in alternativa l’agnello, il baccalà ed alcuni piatti di pesce. Da non perdere assolutamente i golosi dessert per un raffinato fine pasto! Tiziana sempre sorridente, vi descriverà i piatti e Gigi saprà consigliarvi il vino giusto da abbinare. Ampia carta dei vini, con particolare attenzione a quelli locali.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni telefonare al 0184 407018 o visitate il (sito).