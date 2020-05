Sanremo: oggi riaprono molti bar e ristoranti, dalle 17.30 l'appuntamento con lo 'speciale' sul nostro giornale

Nel tardo pomeriggio riaprono molti bar e ristoranti del centro di Sanremo. Dopo il 'Lock down' c'è stata la prima 'ripartenza' con i locali che si sono affidati dal delivery ed al take away, mentre lunedì ci sono state le prime aperture. Oggi a poche ore dal primo weekend da 'liberi tutti' riaprono anche molti altri locali che hanno preferito assestarsi bene prima di alzare ufficialmente la serranda.

Proprio per questo il nostro giornale sarà oggi pomeriggio in diretta, dalle 17.30 per parlare con i ristoratori ed i gestori dei bar in uno dei tanti speciali dedicati all’emergenza Coronavirus. Con noi ci saranno diversi ospiti per parlare di questa ripartenza che ci si augura tutti sia importante sul piano economico e che venga accettata con responsabilità ed attenzione alle regole da parte dei cittadini.

Per chi volesse seguire in diretta la trasmissione potrà farlo aprendo la home page del nostro giornale, oppure andare sulle pagine Facebook di Sanremo News e ImperiaNews. Chi la vorrà invece vedere sul proprio televisore (è necessario uno smart tv con installata l’applicazione di YouTube) potrà farlo andando sul canale ‘Il Nazionale’. I lettori dei nostri giornali potranno anche inviare domande attraverso le nostre pagine Facebook e You Tube.