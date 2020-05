Imperia: il comune chiede ai cittadini dove ricollocare il mercato di Oneglia, ecco le due opzioni

Mercato settimanale di Oneglia in piazza Goito, via Palestro, piazza Calvi e via Bonfante, oppure in piazzale Maestri del Commercio, via del Cantiere, banchina Aicardi e calata Cuneo.



Sono queste le due opzioni del sondaggio lanciato dal comune di Imperia, che questa mattina ha telefonato ai cittadini iscritti al servizio 'Sindaci 2.0' per conoscere la loro opinione sulla ricollocazione dei banchi del mercato di Oneglia, che si tiene il mercoledì e il sabato.



Nel sondaggio si chiede l'opinione degli imperiesi “per consentire una riapertura in sicurezza”.