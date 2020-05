I clienti non rispettano le norme di distanziamento, bar di Sanremo rinuncia all'aperitivo: “Così non va, non ci piace fare i controllori”

Prime amare conseguenze del mancato rispetto delle norme di distanziamento sociale anti contagio. A soli tre giorni dalla ripartenza, il bar 'Cocoon' di via Cavour a Sanremo, tra i più conosciuti e frequentati nella Città dei Fiori, ha preso una drastica decisione: chiuderà alle 19 rinunciando all'aperitivo.

Lo hanno annunciato i gestori con un post su Facebook: “Così amici non va bene. Non ci piace fare i controllori durante il vostro aperitivo ed essere costretti continuamente a imporvi di mantenere il distanziamento sociale e non assembrarvi. A volte ricevendo risposte anche maleducate. Così non va bene e per questo motivo da oggi dalle 19 chiuderemo e non faremo più aperitivo. Responsabilizzatevi perché ripetiamo, così non va bene”.

Nel giro di pochi minuti il post del 'Cocoon' ha ricevuto molti commenti positivi da parte di chi, come noi, ha notato che in città sono ancora in molti a non rispettare le regole nei locali pubblici.