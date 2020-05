Ventimiglia: Ioculano contro il 'polo commerciale' di Bevera "I commercianti del centro sono preoccupati" (Video)

Il Consigliere comunale ed ex Sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano, contesta a poche ore dal Consiglio comunale di questa sera la pratica che il Consiglio dovrebbe approvare questa sera, in relazione all’autorizzazione di quattro nuove medie strutture di vendita a Bevera.

“Le perplessità che abbiamo su questa pratica – ha detto Ioculano – sono tante, perché quattro strutture di vendita insieme si possono configurare come un parco commerciale. Una pratica del genere venne bocciata da noi nel 2015, visto che stiamo parlando di 8.000 metri quadri di superficie di vendita al dettaglio, a pochi metri dall’uscita dell’autostrada”.

Secondo Ioculano diventerebbe un polo commerciale importante, fuori dal tessuto cittadino, sempre osteggiato da tutte le amministrazioni nel corso dell’anno: “Ora si porta invece all’approvazione in Consiglio e, al di là delle valutazioni tecniche ne facciamo una di tipo politico. E’ il caso, a seguito dell’emergenza Coronavirus e delle difficoltà economiche che stanno vivendo i commercianti, portare una pratica di questo tipo e stravolgere la tipologia di commercio in città? A mio avviso no e ricordo che negli anni passati erano molti i commercianti contrari a questa pratica, comprensibilmente”.

“Questa pratica sta passando ‘sottovoce’ – termina il Consigliere di opposizione - e molti commercianti si preoccupano. Penso sia una scelta di ‘gola’ dell’Amministrazione: è vero che entreranno 3 milioni di oneri di urbanizzazione ma vuole dire anche stravolgere il tessuto economico e commerciale della città e, quindi, una riflessione andrebbe fatta”.