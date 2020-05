La città di Bordighera si riconferma anche nel 2020 tra le spiagge Bandiera Blu

Bordighera si riconferma anche nel 2020 tra le spiagge Bandiera Blu; accade per la ventiseiesima volta da quando, nel 1987, la FEE (Foundation for Environmental Education) ha istituito questo riconoscimento internazionale, assegnato alle località che si distinguono per la qualità delle acque e che attuano una gestione sostenibile del territorio.

“Ne sono fiero e felice: è la dimostrazione che le scelte compiute in direzione di una sempre maggiore tutela ambientale sono premianti. Ma soprattutto, in questo momento di crisi ed incertezza, la Bandiera Blu ricorda che Bordighera ha un grande tesoro su cui possiamo gettare la basi per ripartire, realizzando un nuovo sviluppo turistico. Desidero ringraziare tutti i miei concittadini: questo traguardo è stato raggiunto ancora una volta anche grazie al loro impegno nel condividere scelte e condotte di vita sostenibili ed attente.” ha commentato l’assessore Marco Laganà.