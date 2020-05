Sanremo: rinviato ad aprile 2021 lo spettacolo di Enrico Brignano previsto domani all'Ariston

Lo spettacolo di Enrico Brignano ‘U’ora sola vi vorrei…’, organizzato da Artespettacolo srl ed in programma al Teatro Ariston domani è stato riprogrammato sabato 3 aprile 2021.

I biglietti già in possesso saranno validi per la nuova data mantenendo la stessa fila e posto, senza bisogno di effettuare alcun cambio e procedura. Maggiori informazioni QUI.

I biglietti emessi dalla biglietteria Ariston e dalla biglietteria online Webtic, saranno rimborsati come da disposizioni del Decreto Legge n°18 del 17/3/2020, tramite voucher utilizzabili per eventi organizzati da Artespettacolo srl al Teatro Ariston di Sanremo. Le richieste di emissione voucher andranno inviate dal 13/5/2020 al 13/6/2020 tramite il sito www.aristonsanremo.com/voucher, compilando la scheda presente ed allegando la scansione leggibile dei biglietti fronte e retro (retro ove necessario) in proprio possesso.

Il relativo voucher sarà emesso entro 90 gg. dalla data originale dello spettacolo e sarà utilizzabile solo gli eventi organizzati da Artespettacolo srl (www.artespettacolo.info/) al Teatro Ariston. La richiesta dei “voucher” riguarda esclusivamente i biglietti acquistati direttamente presso la cassa del Teatro Ariston o sulla biglietteria on-line (Webtic) del Teatro Ariston (https://aristonsanremo.com/biglietteria).

I voucher per i biglietti acquistati tramite altre piattaforme (Ticket One) dovranno essere richiesti direttamente, e con le procedure da loro indicata (https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/), direttamente tramite loro. Maggiori informazioni su https://aristonsanremo.com/voucher/ o cliccando sul tasto “Voucher” nella home page del sito www.aristonsanremo.com. Per i biglietti acquistati tramite Ticket One si dovrà fare richiesta direttamente a Ticket One, maggiori informazioni alla pagina https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/.