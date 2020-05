'Lucrezia', la leggenda del fantasma di Dolceacqua in edicola in un albo speciale a fumetti della serie 'Dampyr' di Sergio Bonelli Editore

Nel 2010 si teneva a Dolceacqua la quinta edizione del Festival Internazionale di Folklore e Cultura Horror 'Autunnonero', organizzato dall’Associazione Culturale Autunnonero con la direzione artistica di Andrea Scibilia.

In quell’occasione così importante, dalla storica collaborazione tra Autunnonero e Sergio Bonelli Editore, emerse l’idea di realizzare un albo speciale della collana a fumetti 'Dampyr' da dare in omaggio con il biglietto della manifestazione. Nacque così 'Lucrezia', una storia ambientata nel borgo dei Doria, scritta da Andrea Scibilia con i disegni di Michele Cropera e la copertina di Alessandro Scibilia (quest’ultimo attualmente al lavoro su una nuova storia di 'Dampyr').

Ora, a distanza di dieci anni, la leggenda del fantasma del castello di Dolceacqua approda in edicola, pubblicata da Sergio Bonelli Editore in un albo celebrativo per festeggiare i venti anni di 'Dampyr'. L’albo, intitolato 'Le storie speciali', raccoglie tutte le storie fuori collana, ormai introvabili, pubblicate nel corso degli anni in occasione di grandi eventi legati al fumetto. "La richiesta della Bonelli è stata inaspettata ed emozionante. Sono felice e onorato di vedere 'Lucrezia' pubblicato in un albo di Dampyr così importante".

"In un momento come questo - evidenzia l'autore Andrea Scibilia - in cui non è possibile viaggiare, è bello pensare che scorci di Dolceacqua in nero di china possano oltrepassare il lockdown e regalare a tutti un momento di bellezza". L’albo è uscito in edicola e può essere ordinato direttamente dallo shop online della Bonelli. Prossimamente sarà disponibile anche nelle fumetterie.