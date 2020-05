Molti interventi dei Vigili del Fuoco per il maltempo: allagamenti a Ventimiglia e intonaci su un passante ad Imperia

Sono stati 11 gli interventi eseguiti da questa mattina dai Vigili del Fuoco della nostra provincia, per alcuni danni provocati da pioggia e vento.

In particolare nella zona di Ventimiglia, dove si sono registrati alcuni allagamenti a scantinati, box e parcheggi in Via Fondega, via Sottoconvento, via Roma e via San Secondo. Un albero è invece caduto alle Gallardi, dietro alcuni condomini.

A Sanremo qualche muretto è caduto in corso Inglesi mentre in via Borea è stato messo in sicurezza il ramo di un pino pericolante sotto l’ospedale. Infine ad Imperia, in via Don Minzoni, alcuni intonaci sono caduti, colpendo una persona su un piede.