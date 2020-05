Maltempo: in transito la perturbazione e allerta 'gialla' fino alle 16, scesi 80 mm con raffiche di vento a 70 km/h

La nostra provincia (ma anche il resto della regione) è in allerta gialla da ieri sera alle 21 e questa condizione permarrà fino alle 16 di oggi pomeriggio, salvo eventuali indicazioni diverse dall’Arpal.

Nel corso della notte vento e pioggia hanno caratterizzato l’intero territorio provinciale. Le raffiche più forti si sono registrate tra mezzanotte e l’1.30 circa ed il picco maggiore è stato, per ora, a Poggio Fearza (nell’entroterra) con 71,64 km/h. Sulla costa è stata Sanremo a far registrare la raffica più forte con 68,4 km/h, seguita da Ventimiglia con 67,32 km/h, Cipressa 56,1, Imperia 50,76 km/h (poco prima delle 6). Quindi nuovamente l’entroterra con Borgomaro 44,28 km/h e Dolceacqua 42,84 km/h. Infine Diano Marina con 39,6 km/h.

Le precipitazioni maggiori (aggiornamento ore 7) si sono registrate ad Apricale, nell’entroterra di Ventimiglia, dove sono scesi 85 millimetri di pioggia, seguita da Pornassio in Valle Arroscia con 81 millimetri. Quindi da Carpasio con 80, Poggio Fearza e Triora 73, Pigna 69, Rocchetta Nervina 67, Bajardo 65, Airole 64, Pieve di Teco 60, Castelvittorio 58, Dolceacqua e Borgomaro 56, Carpasio 54, Ceriana 53, Seborga 51, Dolcedo 46, Pontedassio 41, Ventimiglia 40, Diano Marina e Sanremo 30, Imperia 29

Rii e torrenti sono lievemente cresciuti e, al momento, non destano preoccupazioni. Nel dettaglio il torrente Impero, nella zona di Pontedassio è ancora negativo a -0,08 (il livello di guardia ‘giallo’ è posizionato a 1,6 ed il ‘rosso’ a 2,7). Anche il torrente Argentina è invece salito di più: a Montalto è ora a quota a 2,81 (5 per il ‘giallo’ e 7 per il ‘rosso’). In località Merelli a 1,38 (livelli di guardia in questo caso a 3 per il ‘giallo’ ed a 4,5 per il ‘rosso’). Il torrente Armea è a quota 0,29 (‘giallo’ a 1,3 e ‘rosso’ a 2). Salito anche il Nervia che, ad Isolabona è a quota 1,16 (livelli di guardia: ‘giallo’ a 3,3 e ‘rosso’ a 4,3). Anche il fiume Roya è in lieve salita: ad Airole è a quota 2,04 (guardia a 3,6 per il ‘giallo’ e 5 per il ‘rosso’); a Torri è a 0,05 (guardia a 2,5 per il ‘giallo’ e 3,5 per il ‘rosso’).

Le previsioni per oggi vedono il fronte attraversare tutta la regione seguito da condizioni di instabilità. Piogge diffuse e rovesci, cumulate fino ad elevate e intensità fino a moderate, puntualmente forti. Alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le zone. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio da Ponente. Venti forti meridionali su tutte le zone, con raffiche di burrasca (60-70 km/h). Mare in aumento fino ad agitato su tutti i settori con possibili mareggiate di libeccio, in serata.