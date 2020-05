Maltempo in attenuazione sulla nostra provincia, 128 mm di pioggia a Bajardo e torrenti cresciuti

Anche se l’allerta gialla per piogge diffuse e temporali, prosegue sulla nostra provincia e su tutta la regione fino alle 16, sembra che il ‘grosso’ della perturbazione sia già transitato ed i primi raggi di sole stanno spuntando tra le nuvole.

Nelle ultime dodici ore le precipitazioni hanno interessato tutta la regione, concentrando le cumulate maggiori nell’entroterra. Dopo il primo aggiornamento di questa mattina il ‘picco’ ci arriva da Bajardo dove sono scesi ben 128 millimetri di pioggia seguita da Triora con 125, Col di Nava e Poggio Fearza con 110 e Apricale con 106. Sotto i 100 millimetri, ma sempre nell’entroterra troviamo: Pieve di Teco e Castelvittorio 93, Carpasio 90, Pigna 85, Dolceacqua 83, Rocchetta Nervina, Borgomaro e Seborga 81, Airole 80, Montalto 75 e Ceriana. Sulla costa la città più colpita è stata Ventimiglia con 74 millimetri, davanti anche a località dell’entroterra come Dolcedo 65, Pontedassio 59 e Verdeggia 50. Tornando alla costa rileviamo a Cipressa 46 millimetri, a Sanremo 43, Imperia 36 e Diano Marina 35.

Anche le temperature minime di questa mattina sono scese, tenuto conto della media del periodo: a Poggio Fearza il limite minimo con 2,1 (ricordiamo che si trova a 1.800 metri sul livello del mare). Quindi freddino anche a Pigna 6,4, Apricale 7,2 Col di Nava e Ceriana 7,9, Carpasio 8,3 e Triora 8,1. Sulla costa sono state decisamente più alte: Imperia 13,7, Ventimiglia 13,9, Diano Marina 14,3 e Sanremo 14,2.

Nel corso della notte vento e pioggia hanno caratterizzato l’intero territorio provinciale. Le raffiche più forti si sono registrate tra mezzanotte e l’1.30 circa ed il picco maggiore è stato, per ora, a Poggio Fearza (nell’entroterra) con 71,64 km/h. Sulla costa è stata Sanremo a far registrare la raffica più forte con 68,4 km/h, seguita da Ventimiglia con 67,32 km/h, Cipressa 56,1, Imperia 50,76 km/h (poco prima delle 6). Quindi nuovamente l’entroterra con Borgomaro 44,28 km/h e Dolceacqua 42,84 km/h. Infine Diano Marina con 39,6 km/h.

Rii e torrenti sono ulteriormente cresciuti ma, seppur in alcuni casi vicino ai primi livelli di guardia, non destano preoccupazioni. Nel dettaglio: il torrente Impero, nella zona di Pontedassio è arrivato a 0,37 (il livello di guardia ‘giallo’ è posizionato a 1,6 ed il ‘rosso’ a 2,7). Il torrente Argentina è l'unico che ha superato il primo livello di guardia, a Montalto, con 5,25 ma ora è sceso a quota a 4,76 (5 per il ‘giallo’ e 7 per il ‘rosso’). In località Merelli a 2,77 (livelli di guardia in questo caso a 3 per il ‘giallo’ ed a 4,5 per il ‘rosso’). Il torrente Armea è arrivato a quota 0,87 (‘giallo’ a 1,3 e ‘rosso’ a 2). Salito anche il Nervia che, ad Isolabona è a quota 2,48 (livelli di guardia: ‘giallo’ a 3,3 e ‘rosso’ a 4,3). Anche il fiume Roya è salita: ad Airole è a quota 3,33 (guardia a 3,6 per il ‘giallo’ e 5 per il ‘rosso’); a Torri è a 0,88 (guardia a 2,5 per il ‘giallo’ e 3,5 per il ‘rosso’). Al momento, nonostante l'aumento dei livelli sui torrenti, non si registrano danni o problemi di sorta.

Per le prossime ore sono previste schiarite ma, a tratti, potrebbero ancora transitare brevi perturbazioni che, in alcune zone potrebbero provocare deboli precipitazioni. Nel pomeriggio sono previste probabili mareggiate di libeccio.