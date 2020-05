Ospedaletti: donazione di 1.000 euro del Rotary CLub Sanremo Hanbury per le famiglie in difficoltà (Foto)

Una delegazione del Rotary Club Sanremo Hanbury è stata ricevuta, sabato scorso, in Comune ad Ospedaletti. Il Presidente del Club, Giotto Guglielmi, accompagnato dal suo vice Giovanni Agosta e dal consigliere Massimo Rossano, ha effettuato una donazione di 1.000 euro al fondo di solidarietà del Comune in aiuto delle famiglie in difficoltà tramite l'erogazione di buoni spesa.

Il Comune ha ringraziato il Rotary Club Sanremo Hanbury e il vice-presidente Agosta, residente nella città delle rose, che ha mantenuto i contatti tra le due parti per la buona ed efficace riuscita della donazione, davvero molto apprezzata.