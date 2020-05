Mercoledì pomeriggio il corso webinair del Centro Pastore sul tema ‘Beach Club 2.0 un anno dopo - A che punto siamo?’

Il Centro di Formazione professionale ‘G. Pastore’ di Imperia, per contribuire a chiarire le incertezze sulla prossima stagione balneare conferma che, mercoledì pomeriggio alle 17.30 si svolgerà, in diretta dalla propria pagina Facebook un ‘webinar’ sul tema ‘Beach Club 2.0 un anno dopo - A che punto siamo?’.

Parteciperanno: Mario Casella, Vincenzo Lardinelli, già Presidente Nazionale FIBA, Gianmarco Oneglio, Presidente Regionale FIBA, gli allievi qualificati al Corso Beach Club 2.0 (Corso per Responsbaili di stabilimento balneare) e altri rappresentanti del settore. Il webinar sarà incentrato sulle competenze acquisite grazie al corso anche alla luce delle nuove problematiche di gestione di uno stabilimento balneare a seguito delle disposizioni di emergenza Covid-19. Si analizzerà lo stato di fatto e le prospettive per l’incombente stagione balneare in un’ottica di economicità, efficienza e sicurezza del servizio.

“Il corso Beach Club 2.0 - Spiega il Dott. Mario Casella, Amministratore Unico del Centro di Formazione Professionale ‘G. Pastore’ - è stato finanziato con fondi Regionali ed Europei e si è svolto da marzo 2019 a febbraio 2020 per un totale di 800 ore; aveva come obiettivo quello di creare una nuova figura professionale, il ‘Responsabile di Stabilimento balneare’. Questa nuova qualifica ha permesso ai 13 partecipanti di acquisire un ampio ventaglio di conoscenze a 360 gradi sulla Normativa demaniale, ambientale, gestionale e di sicurezza, altresì ha fornito tutte le qualifiche necessarie per la conduzione di uno Stabilimento quali ad esempio la formazione sulla sicurezza art. 37, formazione da RSPP datore di lavoro, formazione sull’Igiene Alimentare HACCP (OSA), formazione in materia di Privacy, addetto antincendio,primo soccorso e BLS-D ed il Brevetto di Assistente Bagnanti; un corso serio e professionale, molto duro, che ha visto il superamento dell’esame di qualifica per soli quattro allievi”.

Il webinar live vedrà la testimonianza di alcuni allievi qualificati e poi un breve talk fra gli ospiti presenti per discutere su novità e aggiornamenti in materia di riapertura e Covid-19 e di tutte le sfide che i responsabili di stabilimenti e gli operatori del settore balneare hanno di fronte per i prossimi mesi. Il webinar live, che offrirà spunti interessanti per tutti gli operatori, sarà in diretta sulla pagina www.facebook.com/centropastore/ mercoledì alle 17:30.