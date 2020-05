Diano Marina, ripartono i lavori di rifacimento del molo in borgo Paradiso, incognita sui tempi di avvio della stagione balneare

Tra le tante conseguenze economiche che sta provocando l'emergenza covid, c'è sicuramente l'incognita sull'immediato futuro degli stabilimenti balneari, che se riusciranno ad aprire dovranno rinunciare a gran parte degli spazi che avevano a disposizione gli altri anni. Un danno per i gestori che a Diano Marina, in località 'Borgo Paradiso' potrebbero subire ulteriori ritardi dovuti a dei lavori che secondo i piani sarebbero dovuti terminare prima dell'estate, ma che proprio il covid ha ritardato di almeno due mesi.



Tra questi c'è il ripristino della scogliera danneggiata dalla mareggiata dell'autunno scorso. Lavori di somma urgenza che, lo dice il nome, rende necessario il completamento nel più breve tempo possibile. Nei giorni scorsi, con l'avvio della fase due, il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Cristiano Za Garibaldi ha annunciato la ripresa delle importanti opere di restyling che cambieranno volto alla città degli aranci.



Tra i lavori che ripartono in questi giorni c'è anche il rifacimento del molo. Per realizzarlo un mezzo pesante è costretto a passare davanti a uno degli stabilimenti. Il rischio per i gestori è che prima che finiscano i lavori non potranno mettere a posto la loro spiaggia per l'avvio della stagione, che slitterebbe ancora.



“Il cronoprogramma prevede che i lavori, meteo permettendo, finiscano a metà giugno. - spiega Za Garibaldi a Imperia News – Purtroppo l'emergenza covid ci ha penalizzati. Insieme ai tecnici della ditta e del comune abbiamo fatto un sopralluogo nel punto in cui passerà il mezzo. I titolari dello stabilimento ci hanno fatto presente la problematica, ma è stato trovato un accordo che permetterà loro di mettere a posto la spiaggia. La stagione sicuramente non partirà i primi di giugno, mi rendo conto che questa è una difficoltà, e, da gestore di un'attività prima che amministratore mi metto nei panni di un imprenditore che in questo momento non si sente neanche aiutato particolarmente dal governo. Tuttavia, credo che se saremo ottimisti, la stagione sarà migliore di quanto le nostre paure ci facciano credere”.