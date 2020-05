Casinò Sanremo: tfr a dipendenti della 'New Generation’, i ringraziamenti della Fisascat Cisl

I lavoratori del bar-ristorante del Casinò di Sanremo iscritti alla Fisascat Cisl ringraziano i propri rappresentanti sindacali per l'impegno profuso "al fine di fargli ottenere una quota parte delle spettanze del tfr per gli anni di lavoro spesi presso la società uscente ‘New Generation’, nonché apprezzano la disponibilità del Cda del Casinò di Sanremo nel trovare un accordo, posizione non scontata".



In aggiunta si rivolgono allo Snalc-Cisal, intervenuto questa mattina, sperano che "anche i colleghi iscritti nelle altre organizzazioni sindacali possano al più presto avere anche loro la quota prevista dall'accordo siglato a tutt'oggi solo tra la Fisascat Cisl e la Casinò Spa. Si rammaricano della posizione polemica del sindacato autonomo Snalc-Cisal che non ha comunque palesato che tipo di percorso a tutela dei propri iscritti stia intraprendendo, doveroso per capire più nel dettaglio la sterile polemica".