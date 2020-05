Casinò Sanremo: accordo per tfr dei dipendenti 'New Genaration', il segretario dello Snalc-Cisal vuol fare chiarezza

Dario Del Tufo, segretario dello Snalc-Cisal del Casinò di Sanremo, interviene in merito alla liquidazione del Tfr da parte della Casinò spa ai dipendenti della 'New Generation'.

“Sono sempre restio a polemizzare con un'altra organizzazione sindacale, ma quando vengono dette delle tali inesattezze (e uso un eufemismo) mi duole intervenire. Ebbene, sono contrario alla spettacolarizzazione del sindacato ma vedo che la Cisl ha altre caratteristiche. Mi spiego, questa trattativa è frutto di tutte le o.s attraverso i loro consulenti con impegno dedizione e sacrificio e quindi non solo di una sigla. L'esimio collega dice e cito ‘Sono stati di parola, perchè avevano promesso che nel caso la New Generation non avesse pagato sarebbe intervenuta la Casinò spa e così è stato’.

Vorrei ricordare che in base alla Legge Biagi (dlgs n.276/03) il committente è obbligato in solido con l'appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi comprese le quote di tfr nonchè i contributi previdenziali e premi assicurativi. Ergo, la Casinò spa non regalerà nulla anzi elargirà somme in difetto calcolate su buste paga sbagliate con l'obbligo nostro di procedere per vie legali.

Mi preme, e concludo, invitare con tutto il rispetto, i sindacalisti di professione (io sono un dipendente) a guardare i lavoratori con un occhio diverso non come semplici tessere e questo caso insegna”.