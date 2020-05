Marco Damele: "La pianta della Coca Cola esiste" e ci porta alla scoperta dell'Artemisia Abrotanum

L'agricoltore-scrittore di Camporosso, Marco Damele, continua ad aprire i cancelli della sua 'oasi botanica' accompagnandoci alla scoperta di una nuova pianta davvero insolita e curiosa.

L'Artemisia 'cola' (nome scientifico Artemisia abrotanum var. maritima L., 1753), una piccola pianta erbacea officinale appartenente alla famiglia delle Asteraceae, originaria dell'Eurasia e dell'Africa. La caratteristica principale della pianta come potete facilmente immaginare è il forte ed intenso odore che ricorda proprio la tipica bevanda americana: la Coca cola'.

Forma un piccolo arbusto molto folto, non è facile da trovare nei vivai ma è particolarmente ricercata dai giardinieri anche per la sua resistenza e capacità di adattamento a terreni disagiati . Le foglie grigio-verdi sono piccole strette e piumate; un semplice movimento delle foglie fa subito emanare il suo inconfondibile aroma. In estate produce piccoli fiori sono gialli e la pianta si può facilmente propagare per talea o per divisione radicale.