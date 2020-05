Ventimiglia: torna a riunirsi il Consiglio comunale, venerdì 15 maggio l'assise sarà in streaming

E’ stato convocato per venerdì 15 maggio alle 21, in teleconferenza dal presidente Andrea Spinosi, il Consiglio comunale di Ventimiglia,

La decisione di convocare l’Assise, con pratiche particolarmente importanti, è stata presa dopo la riunione di maggioranza e quella dei capigruppo di ieri. La riunione sarà trasmessa in streaming. All’ordine del giorno cii sono pratiche molto importanti, tra le quali il rendiconto consuntivo di bilancio 2019, le quattro pratiche relative alla trasformazione a Bevera in medio strutture commerciali di alcune attività esistenti, l’approvazione della convenzione con Arte, per la gestione delle case di edilizia sociale e popolare e il regolamento che gestirà gli sportelli unici delle attività produttive per sburocratizzare gli adempimenti di alcune pratiche commerciali e urbanistiche.

Nel dettaglio sono previste alcune variazioni al Bilancio triennale, l’approvazione del rendiconto per gestione del 2019 ed il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Saranno in discussione alcune valutazioni dell’interesse pubblico per alcuni insediamenti in località Bevera.

Si parlerà anche della convenzione con il Comune di Olivetta San Michele per la gestione dei servizi di protezione civile, antincendio boschivo e assistenza alla popolazione ma anche della gestione dei servizi di Polizia Locale sul territorio comunale. Prevista anche l’approvazione della bozza di convenzione tra il Comune di Ventimiglia e l’Arte per l’affidamento di funzioni di competenza comunale nel settore dell’edilizia residenziale pubblica.

Al termine si discuterà del regolamento per lo sportello unico delle attività produttive, con le nuove istruzioni procedimentali e i diritti istruttori.