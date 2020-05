Il Consiglio nazionale di Monaco ha approvato la Legge che vieta tutti i licenziamenti: soddisfazione dei sindacati italiani

L'assemblea del consiglio nazionale del Principato di Monaco, presieduta da Stephane Valeri, ha approvato insieme al Governo la legge 1014, che va incontro ai lavoratori monegaschi, compresi i nostri frontalieri che, ogni giorno, si spostano dall’estremo ponente.

Si tratta di un passaggio molto importante a salvaguardia dei posti di lavoro di tutti, francesi, monegaschi ed italiani, visto che la nuova legge vieta tutti i licenziamenti. Un altro passo importante, sempre nell’ambito della stessa decisione presa dal governo monegasco è l'obbligo del telelavoro in tutte quelle aziende dove è possibile.

Soddisfazione è stata espressa, in relazione alla decisione del Consiglio nazionale, dalle parti sindacali italiane: “Si tratta di una decisione fondamentale – è stato detto – per garantire a tutti i lavoratori, comprese le migliaia di italiani che ogni giorno prestano la loro opera nel Principato, un futuro per le rispettive famiglie. Pur preoccupati per la situazione sanitaria ed economica in atto, con questa decisione guardiamo al futuro con un moderato ottimismo”.