Imperia: nella prima mattinata di 'ripartenza' sopralluogo del Sindaco Claudio Scajola sui cantieri (Foto)

“Ho trascorso l'intera mattinata in giro per la città. Insieme ai sopralluoghi sui cantieri, ho avuto modo di verificare il comportamento dei cittadini in questo avvio di Fase 2”.

Lo ha detto il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, dopo aver eseguito una serie di sopralluoghi questa mattina, alla ‘riapertura’ parziale della città. “Devo dire – prosegue - che ho trovato la stragrande maggioranza degli imperiesi molto disciplinata, con le mascherine e le distanze. Ricordo sempre che questa è una fase di convivenza con il virus: più saremo bravi e meno durerà”.

“Per quanto riguarda i cantieri procedono – termina Scajola - insieme a molti altri, i lavori sotto i Portici e sul Molo Lungo di Oneglia; sono partiti i lavori di rifacimento dei marciapiedi in Viale Matteotti e prosegue l'intervento di messa in sicurezza dei pini della città. Un centimetro alla volta”.