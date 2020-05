Imperia: da domani riprende il 'Farmer Market' del martedì con lo spostamento da via XX Settembre a via Cascione

Da domani, con la classica cadenza settimanale del martedì, riapre il ‘Farmer Market’ della Confederazione Italiana Agricoltori e Coldiretti di Imperia.

Le due organizzazioni si sono attivate da subito, non appena ricevuta la comunicazione della possibilità da parte dell’Assessore Oneglio del Comune di Imperia, per riattivare nel minor tempo possibile ma sempre in sicurezza, l’iniziativa sospesa con l’inizio del ‘lock down’.

La location temporanea del mercatino sarà trasferita dalla sua sede originale di via XX Settembre a via Cascione, dove attualmente si svolge già il mercato rionale del giovedì. Per rispettare le restrizioni imposte dalla normativa attuale per Covid-19 sarà mantenuta la distanza minima tra banco e banco di 3 metri e ogni operatore indosserà guanti monouso e mascherina chirurgica.

I clienti verranno serviti solo sul fronte del banco e comunque a non meno di un metro di distanza. Non verrà permesso assolutamente al cliente di toccare la merce esposta che verrà pertanto selezionata dal titolare dell’azienda agricola. Per evitare assembramenti verrà creata un’area di accesso bidirezionale (possibilità di entrata ed uscita) opportunamente sorvegliata da operatori del mercato consentendo l’ingresso ad un numero di visitatori pari al numero massimo delle postazioni dislocabili e gli accessi successivi avverranno solamente in sostituzione di quanti usciranno dall’area mercatale.

La sosta alle singole postazioni sarà regolamentata dal titolare del banco che provvederà a far rispettare le distanze interpersonali e l’utilizzo delle mascherine.