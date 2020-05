Sabato prossimo una 'diretta' sui social per la cipolla egiziana: un incontro sulla biodiversità con Marco Damele

"Quanto mi mancano le presentazioni dei libri, le conferenze e gli incontri sulla cipolla egiziana, quanto mi manca il contatto con le persone durante il 'biodiversità tour'. Le strette di mano, gli abbracci e i sorrisi, i vari show cooking parlando di tutela e cultura dell' alimentazione visitando l' Italia per promuovere le nostre eccellenze e una semplice cipolla".

Lo ha detto l'agricoltore-scrittore camporossino, Marco Damele, che conferma come restare a casa oggi è più che mai un comportamento responsabile per tutelare la nostra salute e un atto concreto per aiutare chi è in prima linea per contrastare l'epidemia di COVID-19. Ma la cultura non si può fermare come il desiderio di promuovere il territorio e l'agricoltura del Ponente Ligure.

Sabato alle 17, per la prima volta, la cipolla egiziana sarà in protagonista di una diretta Facebook insieme a Marco Damele per un incontro senza confini sulla biodiversità che tratterà dal punto di vista scientifico, botanico e gastronomico la storia della cipolla egiziana. La cipolla egiziana ligure reintrodotta in questi anni, grazie alla tenacia e passione di decine di agricoltori, è un raro e antico ortaggio coltivato in passato nei terreni della riviera, con caratteristiche importanti sia per la facilità di coltivazione che per l’adattabilità che manifesta anche in condizioni estreme e disagiate.