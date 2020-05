Non solo il cantiere di via Matteotti, a Sanremo si riparte anche dal restyling degli asfalti. Partiti i lavori del piano da 900 mila euro (Foto)

Mentre ci si prepara per una flebile ripartenza con gli occhi puntati a ciò che succederà dopo il 4 maggio, a Sanremo arrivano i primi segnali dai cantieri che iniziano a ripartire dopo il lockdown di quasi due mesi.

Mentre da diversi giorni è nuovamente attivo il cantiere di via Matteotti, davanti al Teatro Ariston, in città si rivedono anche i lavori per il restyling degli asfalti. Lo ha annunciato qualche giorno fa l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, in diretta ai nostri microfoni. Il piano per rifare gli asfalti in vista dell’estate non si è fermato e in Comune ci si è posti l’obiettivo di preparare le strade in attesa della riapertura dei negozi. Lavorare in periodo di lockdown (anche se ammorbidito) è più facile e, soprattutto, si può allestire la città per quando torneranno in strada lavoratori e non solo.

Tra le prime zona interessate c’è anche piazza Cesare Battisti, mentre sono già state effettuate le operazioni di scarificazione e sostituzione della sede stradale in altre strade cittadine.

Foto di Tonino Bonomo