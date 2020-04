Recensione FXORO: un ambiente commerciale regolamentato e flessibile

È sempre una buona idea optare per un broker che ha alcuni anni di esperienza nel settore. Quando inizi la tua ricerca, ti imbatterai in nuovi broker che offriranno spread davvero impressionanti e commissioni basse per tentarti. Ma queste potrebbero anche essere truffe, quindi devi stare attento a queste opzioni. La scommessa migliore è scegliere un broker che abbia esperienza perché significa che sarai in grado di trovare recensioni sui loro servizi e poi prendere una decisione. Inoltre, dovresti anche assicurarti che il broker sia regolamentato perché ti fornisce anche un ulteriore livello di sicurezza.

Entrambi questi requisiti sono soddisfatti da FXORO , poiché l'intermediazione è stata istituita nel 2012. La sua società fondatrice è una società di servizi finanziari chiamata MCA Intelifunds Ltd., con sede a Cipro. Essendo una società di investimento di Cipro, è regolata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), una delle autorità di regolamentazione più rinomate al mondo. FXORO ha soddisfatto tutte le normative e le licenze necessarie per operare nella regione, il che significa che le persone possono iscriversi con il broker in completa tranquillità.

Quando si tratta del broker stesso, FXORO ha fatto un ottimo lavoro nell'offrire ai trader ciò di cui hanno bisogno per fare trading. Puoi trovare un'orda di prodotti di trading tra cui scegliere e il broker ha anche adottato le ultime tendenze tecnologiche per garantire agli operatori un'esperienza di trading impeccabile. Sono disponibili varie opzioni di account e sono disponibili anche account demo per comodità. Scopri alcune delle funzionalità di FXORO per capire la sua idoneità per le tue esigenze di trading:

La piattaforma di trading MT4

Gran parte della tua esperienza di trading con un broker dipende dalla piattaforma di trading che forniscono. FXORO non fa alcun esperimento in questo senso e ha immediatamente offerto la piattaforma di trading MT4 ai suoi clienti. Puoi trovare le sue versioni desktop, web e mobile disponibili con FXORO . È la migliore soluzione di trading disponibile sul mercato in quanto vanta una vasta gamma di strumenti e funzionalità che nessun altro offre. Che si tratti di strumenti per la creazione di grafici, indicatori di trading o Expert Advisors (EA), MT4 può fare perfettamente il lavoro. Ha un'interfaccia intuitiva, che semplifica l'utilizzo da parte dei principianti e anche i professionisti possono trarre vantaggio dal trading con un clic. Le app mobili sono disponibili sia per iOS che per Android e sono altrettanto reattive delle altre versioni.

La matrice impressionante di prodotti commerciali

Anche i prodotti di trading offerti da un broker sono importanti perché ti dicono in quali mercati puoi investirlo. Più risorse sono disponibili, più puoi diversificare il tuo portafoglio e ridurre al minimo i rischi. In FXORO troverai una vasta gamma di prodotti di trading disponibili e questo ti rende facile distribuire il tuo investimento. Troverai più di 60 coppie di valute da negoziare, oltre 15 indici, energie, materie prime morbide e metalli preziosi. Ci sono anche più di 70 titoli disponibili su FXORO e il broker ha tenuto il passo con le tendenze del mercato offrendo anche criptovalute. Pertanto, il broker è in grado di soddisfare tutti i trader, indipendentemente dal mercato in cui desiderano investire.

Prelievi e depositi facili

Controllare i metodi di prelievo e deposito di un broker è estremamente importante perché devi essere in grado di aggiungere facilmente fondi per il trading e quindi prelevare i tuoi profitti in un secondo momento. Con FXORO, non avrai lamentele poiché il broker ha aggiunto una serie di metodi utili e popolari per ciascuno. Puoi iniziare con le carte di debito e di credito più semplici e il broker ti consente di utilizzare Visa, MasterCard o Maestro. Puoi anche depositare o prelevare tramite bonifici bancari, che potrebbero richiedere un po 'più di tempo, ma è abbastanza conveniente. Ci sono anche opzioni di portafoglio elettronico per comodità come Skrill e Neteller. L'intero processo è rapido e non richiede molto tempo, a condizione che il tuo account sia verificato. Per verificare il tuo account, devi seguire le linee guida della politica KYC (Conosci il tuo cliente). Ciò significa presentare una prova di identità come passaporto, carta d'identità o patente di guida e prova di indirizzo come estratto conto o bolletta.

Tipi di account univoci

Come ogni altro broker sul mercato, FXORO fornisce anche ai suoi clienti tipi di account tra cui scegliere. Lo scopo di aggiungere queste opzioni è di soddisfare diversi tipi di operatori. Avrai tre opzioni tra cui scegliere; Fix, Floating ed ECN. I conti differiscono in diversi modi, a partire dai requisiti di deposito. L'account Fix può essere aperto con un deposito di $ 200, mobile con $ 1.000 e conti ECN con $ 5.000. La leva varia anche per questi conti ed è rispettivamente 1: 400, 1: 200 e 1: 100.

La più grande differenza tra queste opzioni di conto è sotto forma di spread. L'account Fix ha spread fissi e sono un po 'alti con un minimo di 2 pips. Gli altri due conti hanno spread fluttuanti con il conto ECN che include anche le commissioni. Gli spread si riducono per il conto Floating e sono i più stretti nei conti ECN. È disponibile anche un conto demo, che ti dà l'opportunità di provare l'esperienza FXORO prima di aprire un conto di trading dal vivo.

Canali di assistenza clienti affidabili

Un buon supporto clienti serve come prova della legittimità di un broker. FXORO lo capisce e quindi hanno opzioni di assistenza clienti amichevoli e rapide per i loro clienti. Puoi raggiungere l'assistenza clienti attraverso vari canali come e-mail, chat dal vivo e telefono e possono fornirti assistenza in più lingue.

Pensieri finali

Il sito web FXORO è rapido e reattivo e offre un facile accesso a tutto ciò di cui hai bisogno. Il loro supporto clienti è eccezionale e gli spread, le opzioni di conto e i prodotti di trading possono aiutarti a creare un ambiente di trading flessibile per te. Grazie al suo status normativo, anche la sicurezza non è un problema, rendendola una buona scelta per iniziare il tuo viaggio di trading.