Incendio in serata nella frazione di Borgoratto, all'interno del territorio comunale di Lucinasco. Per cause ancora in fase di accertamento, un tetto ha preso fuoco e solo grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco si è evitato che le fiamme si espandessero al resto dell'abitazione.

Sembra che l'incendio sia partito dalla canna fumaria. Fortunatamente si segnalano solo danni materiali e nessun ferito o intossicato.

Per la foto ringraziamo Simone Seraffi