Sanremo: i Fratelli Massoni della Loggia più antica del ponente ligure donano generi alimentari all'Emporio Solidale (Foto)

Anche i Fratelli Massoni della Loggia più antica del ponente ligure, la R.L. Giuseppe Mazzini n. 98 all'Obbedienza del Grande Oriente d'Italia (G.O.I), sono scesi in campo per dare una fraterna mano alle persone in difficoltà per via del coronavirus.



I Fratelli della Loggia che compirà 120 anni dalla fondazione il prossimo 5 maggio, hanno deciso di correre in aiuto di chi in questo periodo tragico ha più bisogno con una donazione in derrate alimentari consegnata ieri al centro Emporio Solidale di Sanremo in via Marsaglia, consistente in svariate derrate anche congelate, di primaria necessità.



Tra i vari generi alimentari donati dai massoni: 480 confezioni di tonno, 48 litri di olio, 50 kg di sale fino, 150 kg di zucchero, 150 kg di farina e tanto altro ancora.