A Sanremo apre la prima agenzia per il lavoro dedicata a imprese e privati in cerca di occupazione

Work Agency, agenzia per il lavoro presente in tutta Italia mediante più di 50 sportelli, con sede a Milano in Piazza Cavour, ha inaugurato a inizio febbraio la nuova filiale a Sanremo.

Si tratta dell’unica Agenzia per il Lavoro della città, situata in centro a pochi passi dal lungomare, in Via Capitan Pesante 19 (Piazza Colombo).

La filiale opera sia in provincia di Imperia che in tutta la Liguria, nonostante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid19 il mercato del lavoro non si ferma mai.

A tal proposito nelle ultime settimane gli uffici si sono impegnati nella ricerca di personale sanitario per le strutture ospedaliere e para-ospedaliere, vista l’ingente necessità.

L’agenzia si rivolge a due utenti principali: aziende e lavoratori.

Le aziende possono usufruire di vari servizi:

- Ricerca, selezione e somministrazione di nuovo personale (risorse esterne)

- Somministrazione di persone proposte e selezionate dall’azienda stessa (risorse interne)

- Formazione generale del personale

- Consulenza strategica nell’assunzione dei dipendenti in modo flessibile e nella gestione delle risorse umane

Per saperne di più è sufficiente richiedere un appuntamento con un consulente della Work Agency direttamente nella vostra azienda, presso gli uffici o anche telefonicamente.

Mentre ai lavoratori vengono offerte nuove opportunità di lavoro, accompagnate da percorsi di formazione per lo sviluppo professionale.

Per rimanere sempre aggiornati sulle offerte di lavoro è possibile consultare la pagina Facebook (link allegato) candidandosi alle posizioni aperte o portando di persona il proprio curriculum dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. La possibilità di fissare appuntamenti o di recarsi presso la filiale avrà luogo una volta terminata l’emergenza sanitaria.

Infoline

+39 0184638669

sanremo@work-agency.it

Facebook: Work Agency: Agenzia per il Lavoro - Liguria