L'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici di Sanremo organizza un corso per tecnici RBT

Angsaimperia ATS (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) di Sanremo in collaborazione con al Dottoressa Elisa Niccolai, organizza un corso online per tecnici RBT.

Il corso si propone di far acquisire competenze pratiche nel settore dell’analisi del comportamento formando tecnici del comportamento qualificati in grado di applicare, con metodologie corrette, interventi basati sull’Analisi Comportamentale Applicata (ABA) e progettati da un supervisore certificato BCBA, per i disturbi dello spettro autistico.

Le iscrizioni sono aperte fino al 17 aprile. Il corso verrà attivato al raggiungimento di un minimo di 20 iscritti, per gli insegnanti e possibile accedere con la Carta del Docente su Piattaforma SOFIA.

Per informazioni contattare: formazione@angsaimperia.it

In allegato la descrizione del corso.