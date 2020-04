Sanremo: Pasquetta surreale ma obbediente oggi a San Romolo, la Municipale ha controllato la situazione (Foto)

E’ stata una ‘Pasquetta’ sicuramente surreale quella di San Romolo, piccola frazione sulle alture di Sanremo, meta da sempre dei pic-nic del Lunedì dell’Angelo.

Una situazione quasi irreale come molti altri spazi nelle città di tutto il Mondo e non solo a Pasquetta. Quest’oggi la Polizia Locale di Sanremo è stata presente con una pattuglia di agenti per verificare la presenza di raggruppamenti di persone per la tradizionale gita fuori porta in mezzo al verde ed alla natura. Il prato, ricoperto di margherite, si è presentato completamente deserto. Solo alcune gazze ladre hanno svolazzato indisturbate sull'erba.

Gli agenti hanno anche effettuato una ricognizione all'interno delle colonie perchè un residente aveva avvertito dei rumori ma non è stato trovato nessuno. La pattuglia ha fermato un auto che percorreva la parte antistante le cosiddette ‘casermette’. A bordo un uomo ed una donna che tornavano a casa dopo essere stati in farmacia per acquistare un medicinale, mostrato agli agenti.

Anche i libri impilati ordinatamente sotto la pensilina della fermata dell'autobus, a disposizione dei visitatori del prato, sono rimasti al loro posto. Insomma i sanremesi sono stati veramente disciplinati e sono rimasti a casa, magari festeggiando la pasquetta su balconi e terrazzi.