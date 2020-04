Sono arrivate all’aeroporto le forniture sanitarie acquistate dalla città di Nizza (Video e foto)

E’ atterrato oggi, all’aeroporto di Nizza, un aereo degli Emirates con a bordo forniture sanitarie che la città di Nizza ha acquistato per mettere a disposizione dell’Ospedale Universitario, dei medici e del personale sanitario che opera in città e della popolazione.

Il carico, acquistato dalla città di Nizza, consiste in:

- 450.000 maschere FFP2

- 300.000 maschere chirurgiche

- 400.000 paia di guanti in nitrile

- 150.000 paia di guanti in vinile

- 100.000 cuffie

- 100.000 grembiuli

- 25.000 visiere

- 20.000 camici

- 5.000 combinazioni di tipo B4

Ad attendere l’aereo sulla pista dell’Aéroport Nice-Côte d'Azur il Prefetto delle Alpi Marittime Bernard Gonzalez e il Sindaco di Nizza Christian Estrosi