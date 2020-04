'Bordighera per i Bordigotti': raccolti 3.500 per la pesca di beneficenza ieri al Mercato Coperto (Foto e Video)

Ieri pomeriggio, all’intento del mercato coperto ed in diretta streaming, l’associazione BordiEventi ha estratto i premi della pesca di beneficenza organizzata nei giorni scorsi.

Il ricavato è stato di 3.500, che andrà a tutte le persone in difficoltà nella città delle palme, confermando lo slogan ‘Bordighera per i bordigotti’. Gli organizzatori e l'Amministrazione hanno ringraziato tutti i clienti del mercato coperto, che hanno aiutato nella sottoscrizione ed i commercianti, che hanno raccolto la cifra da destinare alle persone meno abbienti.

“Un ringraziamenti anche alla Docks Lanterna ed al Lions club ‘Ottoluoghi’ – sottolinea l’Amministrazione insieme al presidente di BordiEventi, Axel Vignotto ed il suo vice Gianluca Gazzano - per l’importante contributo. Stiamo aiutando nuclei familiari o anziani soli e, ogni giorno, partono molti sacchi della spesa per loro. Un grazie anche alla Protezione Civile, alla Croce Rossa di Bordighera ed a Ponente Emergenza per l’impegno che ogni giorno hanno sul territorio”.