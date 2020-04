Sanremo: mattinata di controlli alle uscite autostradali, per ora non si registra nessun 'furbetto'

Presidio congiunto, questa mattina tra Polizia Locale e Polizia di Stato al casello autostradale di Sanremo, per verificare l'eventuale ingresso a Sanremo di turisti del Norda per il ponte di Pasqua (come da disposizione del Questore).

Pochi i veicoli che hanno attraversato il casello ed erano tutti autorizzati per motivi di lavoro. Le persone fermate hanno dichiarato agli agenti di avere trovato pochissimo traffico, segno che probabilmente chi aveva intenzione di venire sulla riviera di Ponente ha capito che non era aria.

I controlli proseguiranno ancora per i prossimi giorni.