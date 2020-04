Il Panathlon Club di Imperia e Sanremo ha donato 1.000 mascherine ad una serie di case di riposo

In un momento di così tragica emergenza sanitaria, il Panathlon Club Imperia-Sanremo rivolge il suo plauso e ringraziamento a: medici, infermieri, personale paramedico, volontari, addetti alle pulizie, operatori ecologici, e a tutti coloro che operano per il bene della collettività per lo spirito di abnegazione e di sacrificio fisico e psicologico che quotidianamente devono sopportare per dare sollievo alla popolazione.

In questo cammino di solidarietà affinché i dipendenti e gli ospiti delle Case di Riposo della Città di Sanremo, che ci hanno fatto richiesta, possano disporre del materiale necessario per contrastare questo male oscuro (mascherine, occhiali, materiale igienizzante, ecc.), i Soci del Panathlon Club Imperia-Sanremo sentiti in video conferenza, hanno manifestato l’intenzione di fronteggiare questa esigenza e far sentire la loro solidarietà, facendo una donazione di 1.000 mascherine che sono state distribuite alle seguenti Case di Riposo di Sanremo: Opera Don Orione, Piccolo Cottolengo, Fondazione Giovanni Borea, Villa Speranza e Casa Serena.

Il Panathlon Club Imperia-Sanremo rimane sensibile a tutte le necessità che quotidianamente emergeranno e non mancherà, nel suo piccolo, di offrire ancora la sua solidarietà per altre necessità che si manifesteranno: "Rinnoviamo i nostri ringraziamenti e la nostra gratitudine a tutto il personale delle strutture per anziani, a quello sanitario e non, per lo spirito di sacrificio e di altruismo che stanno compiendo per il bene altrui, con l’auspicio che questa emergenza si risolva quanto prima per il bene della nostra collettività, degli Italiani e del mondo intero".