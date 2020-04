Lutto della Confartigianato della provincia di Imperia per la scomparsa di Antonino Trecarichi Scavuzzo

Lutto della Confartigianato per la scomparsa di Antonino Trecarichi Scavuzzo, storico associato e dirigente, scomparso all’età di 84 anni. Alla famiglia di Antonino, con i figli Piero e Carlo, vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta l’Associazione.

La Confartigianato lo vuole ricordare per il sorriso e l’entusiasmo che da sempre lo hanno contraddistinto. A Sanremo è molto nota la sua attività di oreficeria e riparazione di orologi in via De Benedetti dove era sempre presente. Antonino per tutta la vita è stato vicino all’Associazione, di cui è stato rappresentante di categoria e più recentemente membro del direttivo dell’Anap, collaborando in numerose iniziative. Il suo impegno in Confartigianato è proseguito anche con il figlio Piero, membro di giunta provinciale e Presidente del Movimento Giovani, al quale aveva lasciato il testimone.

Nella foto è presente la copertina della rivista “L’Artigiano”, uscita nel giugno 2017, che ritraeva Antonino in primo piano con uno dei suoi immancabili orologi.